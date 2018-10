Es ist ein Krimi aus dem Tierreich: Drei tote Wölfe sind diesen Herbst im Bündnerland innerhalb von nur zwei Wochen gefunden worden, Jungtiere allesamt. Und alle abgestürzt im unwegsamen Gelände in der Nähe einer Alp am Piz Mirutta oberhalb von Trin. So etwas hat es in der Schweiz noch nie gegeben. Die Behörden stehen vor einem Rätsel. «Das Ereignis am Piz Mirutta ist sicherlich sehr aussergewöhnlich», sagt Adrian Arquint, Vorsteher des Bündner Amts für Jagd und Fischerei.

Die toten Tiere werden gegenwärtig an der Universität Bern untersucht. Man erhofft sich davon weitere Hinweise für die schwierige Ursachenforschung. Laut Arquint deutet vieles darauf hin, dass die drei Tiere zum selben Zeitpunkt in der Nähe einer Schafherde abgestürzt sind. Eine Erklärung geht so: Die drei unerfahrenen Jungwölfe flüchteten vor Herdenschutzhunden – und stürzten in den Tod. «Das ist eine mögliche Erklärung, aber nur eine Hypothese», sagt Arquint.

Von 130 auf 200 Luchse seit 2010

In der Schweiz sind damit in diesem Jahr schon sieben tote Wölfe gefunden worden. So viele waren es zuvor noch nie innerhalb eines Jahres, seit der Wolf Mitte der 90er-Jahre in die Schweiz zurückgekehrt ist. 2017 etwa wurden nur zwei tote Tiere entdeckt, 2016 waren es vier. Generell gilt, dass Wölfe meist nur gefunden werden, wenn sie eines unnatürlichen Todes sterben. Das kann etwa ein legaler Abschuss sein. Oder ein Unfall, etwa mit einem Zug oder einem Auto.