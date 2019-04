Zudem gab Lauber gemäss Hanspeter Uster, dem Präsidenten der Aufsichtsbehörde der Bundesanwaltschaft, bei der Befragung an, es habe nach den zwei Treffen im Jahr 2016 zwischen ihm und dem Fifa-Präsidenten keine weiteren Treffen mit Vertretern der Fifa oder Uefa «auf Stufe Bundesanwalt» gegeben. Die Aufsichtsbehörde untersucht seit Mitte März, was genau ablief.

Arslans Wort hat in dieser Sache besonderes Gewicht, denn sie ist Mitglied der Gerichtskommission (GK), die die Wiederwahl des Bundesanwalts vorbereiten muss. Die Kommission setzt sich aus zwölf Mitgliedern des Nationalrats und fünf Abgeordneten aus dem Ständerat zusammen. Am 14. Mai kommen sie zu einer Sitzung zusammen, an der die Wiederwahl von Lauber thematisiert wird.

Der Berner SP-Nationalrat Matthias Aebischer (51) ist Mitglied der Gerichtskommission. Er sagt: «Wir werden den Bundesanwalt am 15. Mai im Zusammenhang mit seiner Wiederwahl ohnehin anhören. Dann werden wir auch fragen, wie das mit den Fifa-Treffen in Wahrheit war.» Aebischer weist darauf hin, dass heute noch nicht mit absoluter Sicherheit feststehe, ob Lauber bei dem dritten Treffen überhaupt dabei war.

Grenzen längst überschritten

Für die Basler Juristin Arslan hat Lauber so oder so längst Grenzen überschritten. «Das Verhalten des Bundesanwalts ist losgelöst von diesem dritten Treffen nicht akzeptabel. Es darf nicht sein, dass er sich ohne Protokoll und ohne Einbezug seiner Verfahrensleiter mit Personen trifft, die auf die eine oder andere Weise in Verfahren der Bundesanwaltschaft involviert sind. Damit nimmt er in Kauf, Strafverfahren zu korrumpieren und gewisse Personen oder Personenkreise zu bevorzugen», sagt die Grüne.

Gemäss heutigem Wissensstand war der Leiter des Verfahrens gegen die Fifa, Staatsanwalt des Bundes Olivier Thormann, nur beim zweiten Treffen mit Infantino dabei. Thormann ist nach einem Krach mit Lauber mittlerweile nicht mehr bei der Bundesanwaltschaft tätig.

Pikante Personalie Thormann

Pikant: Lauber selbst hatte im Herbst 2018 ein Strafverfahren gegen Thormann in Gang gesetzt, das im Auftrag der Aufsichtsbehörde ein ausserordentlicher Staatsanwalt führte. Er suspendierte seinen Chefermittler, der damals Leiter der Abteilung Wirtschaftskriminalität der Bundesanwaltschaft war. Grund: Lauber waren Hinweise zu Ohren gekommen, wonach Thormann mit einem Fifa-Chefjuristen kungele.

Das Verfahren gegen Thormann wurde zwar eingestellt, trotzdem verliess dieser die Bundesanwaltschaft. In der letzten Session wählte ihn die Bundesversammlung an die neu geschaffene Berufungskammer am Bundesstrafgericht in Bellinzona.