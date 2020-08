Wer aus der Schweiz nach Grossbritannien reist, muss künftig 14 Tage in Quarantäne

(sat) Wie Transportminister Grant Shapps am Donnerstag auf Twitter schreibt, ist die Quarantäne eine Pflicht und bei Verstösse drohen Bussen. Der Entscheid, die drei Länder neu auf die Quarantäneliste zu setzen – respektive von der in England gängigen Liste der sicheren Reisedestinationen zu streichen – sei aufgrund der Fallzahlen in den jeweiligen Ländern gefallen. Als Hauptindikator setz Grossbritannien laut Shapps auf den Grenzwert von 20 Ansteckungen pro 100'000 Einwohner in einer Woche. Die britische Regierung hat am Donnerstag zudem entschieden, Kuba aufgrund sinkender Zahlen wieder von der Quarantäneliste zu streichen.