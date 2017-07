Singzwang und Unterdrückung

Er sei oft gefragt worden, wieso ausgerechnet er, der «Greni», so etwas tue, erzählt Leiseder beim Abendbier in der Luzerner Neustadt. Der Entscheid habe für ihn primär mit den Zuständen in der Armee und weniger mit den Verlockungen des Zivildienstes zu tun gehabt. «Zu schaffen machte mir das weitverbreitete rechte Gedankengut unter den Grenadieren.»

Andere Ansichten als harte SVP-Parolen seien nicht akzeptiert worden. «Wer auf den Fahrten im Duro nicht bei der Nationalhymne mitsang, wurde aggressiv zurechtgewiesen.» Diesen Zwang zum Patriotismus hielt der Elite-Soldat irgendwann nicht mehr aus. «Die unterdrückerische politische Stimmung – gerade bei den Kadern – wurde für mich je länger, je mehr zum Problem.»

Die aktuelle Debatte über Leute wie ihn, die vom Militär- in den Zivildienst wechseln, stimmt den angehenden Archäologen nachdenklich. Natürlich gebe es Fälle, die denen der Wechsel in den vermeintlich lockereren Zivildienst aus egoistischen Gründen geschehe. «Die Armee macht es sich aber schon sehr einfach, wenn sie jetzt vorschnell mit dem Finger auf den Zivildienst zeigt.» Den «Abschleicher»-Vorwurf lässt der ExGrenadier nicht generell gelten. «Als Zivildienstler leiste ich anderthalb mal so viele Diensttage, wie ich es in der Armee noch hätte tun müssen. Wenn mich jetzt jemand als ‹Abschleicher› betitelt, nehme ich das persönlich.»