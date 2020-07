(sku) Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldet in seinem täglichen Bericht 154 Neuansteckungen mit dem Coronavirus. Damit steigt die Zahl der Infizierten in der Schweiz und in Liechtenstein auf 34'154. Derzeit befinden sich 7900 Personen in Quarantäne und 668 in Isolation. Der Grossteil der Personen in Quarantäne sind Rückkehrer aus einem Risikoland.

Das BAG meldet zudem 6 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. 15 Personen mussten neu hospitalisiert worden.