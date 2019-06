Seit sieben Generationen und über 300 Jahren betreibt die Familie Hofer eine Schweinezucht in Meggen. Nun aber muss ihr Schweinestall geschlossen werden. Dies hat die Dienststelle Raum und Wirtschaft (Rawi) im März dieses Jahres beschlossen. Der Grund: Der Stall befinde sich zu nahe an der Wohnzone. Ein neu zugezogener Nachbar hatte sich über den Gestank der Schweine beschwert und mit einer Klage die Behörden auf die Sache aufmerksam gemacht. Dies, obwohl der Nachbar bereits vor dem Einzug von der Nähe zum Bauernhof wusste.

Die Situation bringt Landwirt Kaspar Hofer in Geldnöte. Schliessen kann er den Stall nicht, denn die Hälfte seines Einkommens hängt von ihm ab. Also muss er einen neuen Stall bauen – mindestens 58 Meter von der Wohnzone entfernt, wie es das Gesetz vorschreibt. Das dafür geeignete Land hat er, aber das nötige Geld fehlt. Für den Neubau sammelt die Familie Hofer deshalb online Spenden. Über 1 Million Franken sollen so zusammenkommen.

Die Zeit wird knapp

Die Zeit drängt: Bis im Mai 2020 muss Hofer seinen Schweinestall schliessen. Wenn die Arbeiten für den Neubau bis dahin nicht begonnen haben, bedeutet dies das Ende des Hofes, sagt Kaspar Hofer auf Anfrage unserer Zeitung. Zurzeit betreibt er vier Ställe. Im Neubau soll die Nutzung all dieser Ställe vereint werden; er soll also Unterschlupf für 20 Schweine, 24 Kühe und Jungvieh bieten.

«Wir planen schon lange, eine grosse Schüür zu bauen», sagt Kaspar Hofer. «Wir wollten sie aber aus eigenen Ersparnissen finanzieren. Aber jetzt muss alles ganz schnell gehen, was diesen Plan über den Haufen wirft.» Deshalb die Spendenaktion, bei der den Hofers eine gute Freundin und Nachbarin hilft.

Ärger über das Gesetz

«Als die Geschichte vor drei Jahren mit der Beschwerde des Nachbarn begann, hatte ich grosse Wut und schlaflose Nächte», erzählt Hofer. Mittlerweile sei das nicht mehr der Fall. Nun ärgert sich Hofer vor allem über das Gesetz, das ihn zum Neubau zwingt. «Ich verstehe das Gesetz nicht», so Hofer.