Vorgesehen ist, für die Tiere Heu bereitzustellen und Prossholz zu schneiden. Gemeint sind Stämmchen und Äste aus weichem Holz, deren Rinde oder auch Knospen die Wildtiere abfressen können. Ausserdem soll den Tieren Ruhe verschafft werden. Werden sie aufgeschreckt, brauchen sie zum Flüchten viel Energie.

Der ausserordentlich viele Schnee in höheren Lagen schränke die Bewegungsfreiheit der Tiere stark ein, schrieb der Kanton Graubünden am Donnerstag. Am härtesten trifft der Winter junge Tiere mit noch wenig Fettreserven.

Doch Achtung: Wer die Tiere füttert, kann sich strafbar machen, wie die "Nordwestschweiz" berichtet hat.

Davos-Klosters versinkt im Schnee: