Fast jede Gemeinde unterhielt einen Schützenstand – den Vereinen ging es gut. Bis der Bundesrat die Vereinspflicht abschaffte und neu der Bund die Vereine für das Obligatorische entschädigte. Hinzu kamen Armeereformen – die Zahl der Armeeangehörigen nahm stark ab. «Bei den Schützenvereinen führte dies zu einem unsanften Erwachen. Plötzlich mussten wir uns Gedanken machen, wie wir zu Geld kommen», sagt BDP-Nationalrat Lorenz Hess (BE), selbst ehemaliger Schützenvereinspräsident.

«Die Vereine haben immer Interesse an neuen Mitgliedern», sagt Luca Filippini, Präsident des Schweizer Schützenverbandes. Aber wenn irgendjemand auftauche, den man sonst nie sehe, trage diese Person wenig zum Vereinsleben bei. «Es wäre nicht möglich, eine Art «soziale Kontrolle» über diese Mitglieder zu haben», sagt der Tessiner.

Das an die EU adaptierte Waffengesetz betrifft hauptsächlich die halbautomatischen Schusswaffen. Neu wäre für solche Waffen eine Ausnahmebewilligung notwendig. Um sie zu erhalten, müssten Schützinnen und Schützen entweder eine Vereinsmitgliedschaft oder regelmässige Schiesspraxis ausweisen. Die Schützen taxieren dies als Zwangsmitgliedschaft.

Nie habe sich ein Schützenverein gegen die Vereinspflicht gewehrt. «Früher, als wir Tausende Zwangsmitglieder hatten, hatte nie ein Verein den Eindruck, er müsse die soziale Verantwortung übernehmen.» Das Argument des Referendum-Komitees irritiert Hess.

Ausserdem erkennt er in der aktuellen Vorlage keine Zwangsmitgliedschaft, da die Wahl zwischen Vereinsmitgliedschaft oder Schiess-Nachweis offensteht. «Es sollte auch im Sinne von Schützenverbänden und SVP sein, dass jemand, der eine halbautomatische Waffe kaufen will, regelmässig üben geht oder in einem Verein Mitglied ist», sagt Hess. Er ist Oberst der Schweizer Armee und behält sein Sturmgewehr als Leihwaffe. Dafür muss auch er periodisch belegen, geschossen zu haben.

Filippini interpretiert die Vereinspflicht aus vergangenen Tagen anders als Hess. Er streicht hervor, der Vereinsbeitrag sei damals eine Entschädigung an die Vereine gewesen. «Es war de facto gar keine ‹soziale Kontrolle› nötig, da diese Personen im Militär eingebunden waren», sagt er. Heute sei das obligatorische Schiessen für Militärpflichtige über eine Leistungsvereinbarung mit der Armee geregelt, welche die Kosten der Vereine noch immer teilweise decke.

Schützen haben gut mobilisiert

Das neue, an die EU adaptierte Waffengesetz bietet hingegen nach Filippinis Auffassung eine unechte Wahlmöglichkeit. Für Gelegenheitsschützen komme es einer Zwangsmitgliedschaft beziehungsweise einem Schiesszwang gleich. Die Schweiz beuge sich willkürlich auf ausländischen Druck. «Welches Interesse kann der Staat daran haben, dass seine waffenbesitzenden Bürgerinnen und Bürger diese auch wirklich benutzen?», fragt Filippini.

Für den passionierten Jäger Hess, der nichts vom Referendum der Schützenverbände hält, ist Filippinis Frage nicht rhetorischer Natur. Als Schütze sei er grundsätzlich auch der Meinung, dass es diese Anpassung nicht gebraucht hätte. «Aber wir dürfen den Schengen-Vertrag nicht fahrlässig gefährden», sagt Hess.

Wie sich die Vorlage nun präsentiere, sei sie harmlos. Für ihn stehen die wirklichen «Giftzähne» wie beispielsweise Psychotests nicht mehr im Waffengesetz drin. Die Schützen hätten im Parlament gut mobilisiert.