«Heiss?» Auf diese Frage haben die Umweltschützer von Greenpeace Schweiz eine deutliche Antowort: «Klimaschutz!»

Nicht ganz so deutlich war diese am Dienstagabend zu lesen, als SRF-Meteorologe Jan Eitel die auf dem Letuschenbach-Dach die Wetterprognosen moderierte. Das Transparent flog im Hintergrund an Ballonen in die Luft – und so in die Stube Tausender Zuschauer.

Laut Radio 1 hat Greenpeace Schweiz den Moment der Aktion bewusst gewählt – die Botschaft sei an die Politiker unter den TV-Zuschauern gerichtet gewesen.

Kamerausschnitt angepasst

Wie 20 Minuten berichtet, distanziert sich das Schweizer Fernsehen von der Aktion. Die Kameraleute hätten ihren Ausschnitt angepasst, als ihnen das Transparent aufgefallen sei.

Die Politiker wollte Greenpeace am Mittwochvormittag noch direkter erreichen: mit einer Aktion vor dem Bundeshaus in Bern, wie die Nachrichtenagentur SDA berichtet. Für diese hatte Greenpeace laut der SDA keine Bewilligung eingeholt bei der Stadt Bern.