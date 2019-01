Nidwalden greift zum äussersten Mittel – zur Schusswaffe. Der Bund hat vor wenigen Tagen grünes Licht gegeben für die sogenannten Regulationsabschüsse von Schwänen, bestätigte die zuständige Regierungsrätin Karin Kayser der «Nidwaldner Zeitung».

Die Auflagen dieser nicht anfechtbaren Verfügung sind allerdings strikt: So darf der Bestand von 15 Schwänen beim Flugplatz Buochs nicht unterschritten werden. Auch müssen die Abschüsse in einem sehr engen Zeitfenster stattfinden, nämlich am Ende des Winters, also vor der Brutzeit.

Eier stechen hat nicht getaugt

Ein Wildhüter wird mit gezielten Schüssen die Nidwaldner Schwäne erlegen, so wie das auch bei anderen Wildtieren gemacht wird. Weiter stellt der Bund die Bedingung, dass auch andere Vergrämungsmassnahmen weitergeführt werden.