Wegen des Coronavirus wittern die Gegner des Vaterschaftsurlaubs Morgenluft – doch der «Super-Abstimmungssonntag» wird eine Herausforderung

Lange schien die Sache klar: Ein Ja zum Vaterschaftsurlaub bei der Abstimmung am 27. September ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Im Parlament war nur die SVP dagegen. Doch weder sie noch die grossen Wirtschaftsverbände wollten sich für ein Referendum engagieren. Ein Komitee rund um SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr (TG) schaffte es Ende Januar mit Müh und Not, die notwendigen Unterschriften zusammenzubringen - auch dank dem Einsatz von bezahlten Unterschriftensammlern mit teilweise fragwürdigen Methoden .

Die damit verbundenen Zusatzausgaben für die EO müssten via Lohnabzüge finanziert werden: «Angesichts der unsicheren Wirtschaftslage und steigender Arbeitslosigkeit wollen die Leute nicht noch mehr von ihrem Lohn abgeben», ist Gutjahr überzeugt.

Sie hofft auf Zuwachs für das bisher überschaubare Lager der Gegner. Mit Ex-SVP-Nationalrat und Unternehmer Peter Spuhler trat letzte Woche ein prominenter Kopf dem Nein-Komitee bei. Und auch aus den Mitte-Parteien melden sich erste Skeptiker. CVP-Nationalrat Alois Gmür, der im Nationalrat noch zugestimmt hatte, sagte im April in der «Tagesschau»: «Ich bin eher skeptisch. Das ist schön zu haben, aber nicht unbedingt nötig». Gutjahr weiss von «mehreren bürgerlichen Parlamentarier, die ihr Ja zum Vaterschaftsurlaub überdenken».

«Durch das Coronavirus nicht in Frage gestellt»

Der frühere SP-Nationalrat Adrian Wüthrich, Präsident des Gewerkschaftsdachverbands Travailuisse, glaubt trotz Coronavirus und Wirtschaftskrise an einen Erfolg: «Der Vaterschaftsurlaub ist eine Investition in die Schweiz, in die Familien und in die Zukunft». Der Vorschlag sei das Ergebnis eines langen politischen Prozesses. Die breite Allianz der Befürworter werde nicht auseinanderbrechen. Die CVP etwa habe ihre Unterstützung in Gesprächen und gegenüber der Öffentlichkeit erneut bekräftigt.