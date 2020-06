Wegen Coronakrise: Palästinenser-Hilfswerk erhält von Schweiz zwei zusätzliche Millionen

(sat) Mit der zusätzlichen Unterstützung des Palästinenser-Hilfswerk der UNO (UNRWA) trägt die Schweiz laut dem Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) dazu bei, Leben zu retten. Zudem soll das Geld laut einer Mitteilung vom Dienstag helfen, die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie für die Palästinenserinnen und Palästinenser in Syrien, im Libanon, in Jordanien und im Besetzten Palästinensischen Gebiet abzufedern. Laut EDA hat die Schweiz die zusätzlichen zwei Millionen für das UNRWA an einer virtuellen Konferenz gesprochen. Diese habe unter dem Vorsitz von Jordanien und Schweden stattgefunden.