Wegen Corona werden Prämien laut Bundesrat Berset «eher steigen»

(dpo) Die mittlere Prämie der obligatorischen Krankenpflegeversicherung steigt im nächsten Jahr um 0,5 Prozent. Das hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag bekanntgegeben. «Zum dritten Jahr in Folge handelt es sich um einen sehr moderaten Anstieg», sagte Gesundheitsminister Alain Berset im Anschluss vor den Medien in Bern.

Am stärksten sinkt die Prämienlast 2021 im Kanton Appenzell Innerrhoden (-1,6 Prozent). Am meisten draufzahlen müssen im nächsten Jahr die Tessinerinnen und Tessiner – ihre Prämien wird im Durchschnitt um 2,1 Prozent ansteigen. Die Variation der Prämien zwischen den Kantonen sei dieses Jahr jedoch kleiner, sagte BAG-Direktor Pascal Strupler vor den Medien. Dabei seien die Unterschiede auf verschiedene Faktoren zurückzuführen wie etwa die Altersstruktur und die Dichte des Versorgungsangebots in den Kantonen.