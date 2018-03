Am 1. März trat das umstrittene Bundesgesetz zur Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (BÜPF) in Kraft. Im Vorfeld besonders Umstritten war die flächendeckende Überwachung von Bürgern und Firmen auf Vorrat, also ohne dass ein Verdacht vorliegen muss. Die Vorratsdatenspeicherung betrifft alle Bürger und Firmen, die Kommunikation über das Internet oder die Post nutzen – sprich die gesamte Bevölkerung.

Der Bundesrat und die Mehrheit des Parlaments argumentierten, das Sammeln von Kommunikationsdaten auf Vorrat sei verhältnismässig, da nur so genannte Metadaten gespeichert würden. Also nicht die Inhalte der Kommunikation, sondern beispielsweise mit wem man telefoniert oder E-Mails austauscht.

Nun zeigen Recherchen des SRF, dass die Internet- und Mobilfunkprovider weit mehr Daten von Bürgern und Firmen sammeln müssen, als der Bundesrat sagte. Konkret müssen Provider offenbar auch das Surfverhalten selbst speichern, sprich: wer wann auf welcher Website war.

«Die Aufzeichnung des gesamten Surfverhaltens in Mobilfunk- und WLAN-Netzen kann nötig werden», schreibt SRF. Das BÜPF verpflichtet Provider, ihre Mobilfunk- und WLAN-Nutzer rückwirkend zu identifizieren. Das funktioniere jedoch nur lückenlos, «wenn die Surfbewegungen ebenfalls aufgezeichnet werden», sagen betroffene Provider gegenüber SRF.