Leger im Auto sitzen und sich eine Zigi anstecken ist in Österreich ab dem 1. Mai tabu – zumindest wenn Minderjährige mitfahren.

So ein Verbot gilt bereits in folgenden europäischen Ländern:

Frankreich

Italien

Grossbritannien

Griechenland

Irland

Zypern

Norwegen (innerorts)

In der Schweiz hingegen dürfen Raucher im Auto qualmen, wann immer sie wollen – ausser im Taxi. Wenn es nach EVP-Nationalrat Nik Gugger geht, soll sich dies ändern. Er will in der Sommersession einen Vorstoss im Parlament einreichen. «Es ist unerträglich und unzumutbar, wenn Kinder im Auto passiv mitrauchen müssen. Im Vergleich zu unseren Nachbarländern sind wir hier in der Steinzeit stehen geblieben.»

Für die mitfahrenden Kids sei es wegen des knappen Raumes im Auto äusserst ungesund, wenn Erwachsene im Wagen rauchten. «Das müsste eigentlich jedem Erziehenden einleuchten», so Gugger, der lange im Sozial- und Jugendbereich gearbeitet hat. Die Realität zeige aber ein anderes Bild. Selbst Schwangere würden immer wieder zur Zigi greifen.

Ins gleiche Horn bläst Wolfgang Kweitel von der Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz. «Ein Verbot hilft, Kinder im Auto vor dem schädlichen Tabakrauch zu schützen.»

Laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) gibt es seitens des Bundes derzeit keine Pläne, den Schutz vor dem Passivrauchen aufs Auto auszuweiten. «Das war ein klarer Wille des Parlaments», sagt BAG-Sprecherin Katrin Holenstein.

So ist das Thema im neuen Tabakproduktegesetz nicht enthalten, welches sich derzeit in der Vernehmlassung befindet.

Für Kweitel ist klar: «Die bürgerliche Parlamentsmehrheit schützt nach wie vor lieber die Tabakindustrie statt die Bürger».