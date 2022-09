Hauswand beschädigt: Schwere Steinbrocken stürzen in Wohnquartier

In der Nacht auf vergangenen Montag sind riesige Felsbrocken in ein Wohnquartier unter dem Kapfenberg in Weesen gedonnert. Die Steine wogen bis zu anderthalb Tonnen und haben unter anderem eine Hauswand beschädigt. Verletzt wurde dabei niemand.