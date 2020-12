WC-Rollen, Donald Trump und Blochers Millionen: Der Karikaturen-Rückblick auf das Corona-Jahr

Von Corona gezeichnet: So könnte man den Zustand der Welt 2020 beschreiben. Die Karikaturistinnen und Karikaturisten nehmen das wörtlich. «Wir hatten enorm viel zu tun dieses Jahr», zieht Silvan Wegmann ­Bilanz, der Hauskarikaturist der CH-Media-Zeitungen. «Corona hat die alte Regel bestätigt: Krisenzeiten sind gute Zeiten für unsere Zunft.»

Das gelte allerdings nur in künstlerischer, nicht in wirtschaftlicher Hinsicht. «Karikaturen stiessen dieses Jahr beim Publikum auf enormes Interesse, in den sozialen Medien verbreiteten sie sich wie noch nie», sagt Marco Ratschiller, Chefredaktor des «Nebelspalters», der ebenfalls für CH Media zeichnet. «Aber damit verdient man noch nichts.»