«Was, wenn der Chef mich zwingt, ins Büro zu kommen?» Die wichtigsten Antworten zur Homeofficepflicht

1. Ist das Homeoffice eine Empfehlung oder eine Pflicht?

Gemäss der neuen Covid-19-Verordnung ist Homeoffice eine Pflicht, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind. Erstens muss Homeoffice aufgrund der Art der Aktivität möglich sein. Sehr pauschal ausgedrückt geht es um Büroarbeit. Wenn die Tätigkeit an Maschinen oder Menschen erfolgt, ist Homeoffice natürlich nicht möglich. Zweitens muss die Umsetzung des Homeoffice für den Arbeitgeber mit einem verhältnismässigen Aufwand verbunden sein.

2. Verhältnismässiger Aufwand ist sehr vage. Was heisst das genau?

Die vage Formulierung lässt in der Tat gewissen Spielraum offen. Wenn ein Arbeitgeber die ganze IT-Infrastruktur zügeln müsste, ist das wohl nicht mehr verhältnismässig. Wenn die Arbeit zum Beispiel nur möglich ist mit Zugriff auf Server und diese Installationen nicht vorhanden sind, muss auch geprüft werden, ob dies so rasch überhaupt realisierbar ist und mit welchen Kosten zu rechnen wäre. Aber das ist eben eine Frage der Definition. Das Problem ist, dass die Verordnung brandneu ist, und die praktischen Fragen, die sich daraus stellen, noch nicht alle restlos geklärt sind. Gerichtspraxis gibt es selbstredend noch keine dazu. Wichtig ist deshalb, dass Arbeitnehmer und Unternehmer gesunden Menschenverstand walten lassen.

3. Konkret: Ich habe zwar einen Laptop, aber keinen Extrabildschirm. Kann ich von meinem Arbeitgeber verlangen, dass er mir einen Bildschirm zur Verfügung stellt?

Braucht es für die Tätigkeit beispielsweise verschiedene Bildschirme, könnte es gemäss Aussagen des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) unverhältnismässig sein, die ganze IT-Infrastruktur nach Hause zu zügeln. Kann die Arbeit also ohne verhältnismässig grossen Aufwand nicht zu Hause ausgeführt werden, bleibt es bei der Arbeit im Büro. Dann steht aber wiederum der Arbeitgeber in der Pflicht, dass die Schutzmassnahmen vor Ort greifen. Neu gilt zum Schutz von Arbeitnehmenden in Innenräumen überall dort eine Maskenpflicht, wo sich mehr als nur eine Person in einem Raum aufhält. Ein grosser Abstand zwischen Arbeitsplätzen im gleichen Raum genügt nicht mehr.