In Deutschland hatte Trump Grösseres vor. Im deutschen Markenregister liess er nicht nur drei Familienwappen eintragen, sondern auch die Begriffe Trump International Hotel und Trump International Golf Links. Im Jahr 2000 gründete er zudem die Firma TD Trump Deutschland, mit der er Hochhäuser in Berlin, Frankfurt und Stuttgart bauen wollte. Angekündigt hatte er die höchsten Wohntürme der Welt. In den USA ging die Episode als «Trumps German Flop» in die Geschichte ein. Der Immobilien-Tycoon hatte sich verkalkuliert. Er ging davon aus, das Versprechen eines Weltrekords werde Investoren anziehen. Am weitesten gediehen die Pläne in Stuttgart, doch der Gemeinderat stoppte sie. 2003 verweigerte er die Genehmigung, da er die Finanzierung als nicht gesichert einstufte. Trump reichte eine Klage für Schadenersatz ein; das letzte Kapitel seines deutschen Flops.

Politik verdirbt Geschäft

Mittlerweile hat die Marke Trump auch in den USA an Glanz verloren. Man hätte meinen können, sie würde durch den Bekanntheitsschub im vergangenen Jahr an Wert gewinnen. Doch das Gegenteil traf ein. Die Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen mit der Trump-Schrift fielen in Manhattan im vergangenen Jahr um sieben Prozent. Dabei sanken die Durchschnittspreise in der gleichen Zeit nur um ein Prozent.

Einige Bewohner von Trump-Gebäuden verlangten von ihren Verwaltern gemäss dem «Guardian», dass die Marke entfernt wird. Denn es sei nicht mehr ehrenvoll, in einem Trump Tower zu wohnen, sondern nur noch peinlich. Wie die britische Zeitung weiter berichtet, wurde der Name Trump bereits von sieben Gebäuden in vier Städten entfernt: Panama, New York, Rio und Toronto.

In der Schweiz wird die Marke Trump von der Zürcher Kanzlei A. W. Metz & Co verwaltet. Ihre Anwälte beantworten prinzipiell keine Medienanfragen, wie die Sekretärin am Telefon sagt.

Der Markenschutz bezweckt auch, Konkurrenten davon abzuhalten, den Namen für sich zu pachten. Die Frist in der Schweiz läuft bis 2026. Zeit genug, um den Namen wieder aufzupolieren, wenn ihr Inhaber als Elder Statesman in die Geschichte eingegangen ist.