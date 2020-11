Warum es keine gute Idee ist, Corona-Leugner oder -Skeptiker zu bestrafen, wenn sie in Not geraten

Wenn es denn so einfach wäre! Gesundheitsökonom Willy Oggier schlägt vor, dass man härter durchgreift gegen Leute, welche die Corona-Massnahmen nicht einhalten. Sofort büssen, auch durch nicht-staatliche Sicherheitsorgane - und zwar saftig. So sagt Oggier im Interview mit den TA-Medien am 17. November: