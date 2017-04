Krebs in der Mundhöhle, an der Bauchspeicheldrüse, kaputtes Zahnfleisch, verfärbte Zähne und eine entzündete Mundschleimhaut: Die Liste der gesundheitlichen Risiken von Snus ist lang. Dennoch wird der skandinavische Mundtabak in der Schweiz immer populärer. Der Konsum nahm laut dem Suchtmonitoring des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) von 1 Prozent der 15- bis 25-Jährigen im Jahr 2012 auf 1,8 Prozent im Jahr 2014 zu. Besonders unter Hockeyspielern ist Snus beliebt.

Die «Snuser» formen den fein gemahlenen Tabak zu kleinen Bällchen oder kaufen ihn fertig präpariert in Beuteln, um ihn dann unter die Ober- oder die Unterlippe zu klemmen. Danach behalten sie den Stoff während durchschnittlich einer Viertelstunde im Mund. In dieser Zeit gelangt eine hohe Dosis Nikotin über die Mundschleimhaut in die Blutbahn.

Der Handel und Verkauf von Snus wie auch allen anderen Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist in der Schweiz seit 1995 verboten, davon ausgenommen sind Schnupf- und Kautabak. Das BAG wollte mit dem Verbot verhindern, «dass ein nachweislich krebserregendes Produkt, welches bislang in der Schweiz unbekannt war, in den Verkauf gelangt». Erlaubt blieb jedoch der Import zum Eigenbrauch: Die Obergrenze pro Person liegt bei 1,2 Kilogramm in zwei Monaten. Von diesem Recht machen Schweizer Konsumenten regen Gebrauch. Die Importe aus Schweden und anderen Herstellerländern sind in letzten Jahren stark angewachsen. Dank einer Gesetzeslücke klingeln nun auch bei den Schweizer Kioskbetreibern die Kassen (siehe Artikel links). (LHN)