Vertreter aller Parteien unterschrieben im Dezember 2017 die Motion von SP-Nationalrat Carlo Sommaruga (GE). Sie forderte den Bundesrat auf, «den Atomwaffenverbotsvertrag zu unterzeichnen und zu ratifizieren». Ein Jahr später, im Dezember 2018, stimmte nach dem National- auch der Ständerat dem Vorstoss zu. Gegen den Widerstand der Landesregierung. Aber das bedeutete: Der Bundesrat fasste den Auftrag, das UNO-Abkommen zu unterzeichnen.

Passiert ist bisher nichts. In der Fragestunde vom Montag doppelte Sommaruga nach und wollte wissen, warum der in dieser Frage von Aussenminister Ignazio Cassis (FDP) vertretene Bundesrat den Auftrag des Parlaments missachte.

Der Bundesrat nehme «den Willen des Parlaments ernst» und wolle die «verschiedenen Optionen sorgfältig prüfen», so Aussenminister Cassis in seiner schriftlichen Antwort. Der Bundesrat werde sich «im Lauf des Frühlings 2019 nun erneut über das Abkommen beugen, mit dem Ziel zu entscheiden, wie er in angemessener Weise auf die Motion antworten kann.» Cassis wies zudem darauf hin, dass in Schweden ein Expertenbericht zum Schluss gekommen sei, dass die dortige Regierung das Abkommen in der vorliegenden Form nicht unterzeichnen solle.