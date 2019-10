Nicht um 40 Franken, sondern ums Prinzip. Darum geht es dem Frauenfelder Kurt Ammann. Seit Jahren fährt der 82-jährige Rentner fast täglich zweimal mit seinem Toyota in die Grosse Allmend, um mit seinem Terrier-Mischling Rico an der Thur eine Runde zu drehen. «Bis auf kleinere Ausnahmen fühle ich mich fit, manchmal bin ich halt etwas vergesslich», erzählt Ammann und schmunzelt.

«Ausserhalb von Zentren will doch niemand länger als sechs Stunden parkieren», ärgert sich Ammann alleine schon über das eingeführte Parkierungsregime. Er habe in der Schweiz noch nie einen Ort gesehen, wo man ausserhalb blau markierter Parkfelder eine Parkscheibe einstellen und anbringen müsse.

Deshalb verweigerte er die Zahlung der 40 Franken und retournierte die Busse mit der Begründung, dass die neuen Signalisationen nicht öffentlich publiziert worden seien, an die Kantonspolizei Thurgau. Denn nebst der Waffenplatzverwaltung ahnden Polizisten in der Allmend im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft Vergehen und melden sie der Ordnungsbussenzentrale, die ihrerseits die Bussen verschickt.

Auf dem Waffenplatz der Grossen Allmend in Frauenfeld, dem zweitgrössten in der Schweiz, gelten zwei verschiedene Regelwerke. Die im März 2016 eingeführte Benutzerordnung des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) als Eigentümerin des Waffenplatzes zielt darauf, die unterschiedlichen Nutzungsansprüche zu regeln. Das VBS schreibt etwa vor, welche Strassen für den zivilen Verkehr gesperrt sind, und stellt Regeln für die zehn Parkplätze auf. Die städtische Verordnung über das Naturschutzgebiet von 2015 hingegen beschränkt sich auf das Naturschutzgebiet von nationaler Bedeutung innerhalb des Waffenplatzes. Darin enthalten sind etwa die Hundeleinenpflicht oder ein Verbot für das Begehen abseits von Wegen. (sko)

Der gelernte Postbeamte und ehemalige Gemeindeammann im aargauischen Eggenwil kennt sich in der Verwaltung aus. «Ich habe in all den Jahren nie eine Einsprache verloren», sagt der Mann stolz, den es der Liebe wegen nach Frauenfeld gezogen hatte. Ammanns Begehren, der Strafbefehl mit der mittlerweile auf 140 Franken erhöhten Busse sei aufzuheben, mündet in einer Einvernahme durch die Staatsanwaltschaft und endet schliesslich diesen April mit einer Einstellungsverfügung. Damit ist für Ammann sowohl das Strafverfahren hinfällig als auch die Bezahlung der Busse obsolet geworden.

Bundesbeamte wollen von Missstand nichts wissen

Auf den Vorfall geht in Bern weder das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt der Armee noch die zuständige Presseverantwortliche ein, obschon in der Einstellungsverfügung aufgrund von Informationen aus Bern von anfangs Mai steht, dass «die Parksignalisation der Parkplätze auf dem Waffenplatz Frauenfeld in der Grossen Allmend nicht rechtskräftig sei». Die Regeländerung von 2014 sei realisiert worden, «ohne die angeordneten Verkehrsmassnahmen im Amts- resp. Bundesblatt publiziert zu haben».

Auf Anfrage schreibt Jacqueline Stampfli, stellvertretende Kommunikationsleiterin bei der VBS-Immobilienverwalterin Armasuisse: «Es wurden keine Regelungen geändert, die Benutzerordnung ist seit 2016 in Kraft.»