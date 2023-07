Wander-Blog Gelungener Auftakt zum 12. Leserwandern: Trotz Regengüssen nahmen 67 Wanderfreudige die erste Etappe unter die Füsse Wir wandern wieder: Zusammen mit unseren Leserinnen und Lesern und Promis gehts in 13 Etappen durch die Nordwestschweiz. Zum Auftakt gehts von Weiningen ZH nach Würenlos AG. Einfach? Das täuscht.

23 Bilder 23 Bilder Rast bei der gemütlichen Waldschenke Altberg auf dem Höhepunkt der ersten Etappe des Leserwanderns. Bild: Alex Spichale

Die Tour führte vom zürcherischen ins aargauische Limmattal. Die 67 Teilnehmenden liessen sich die gute Laune trotz des schlechten Wetters nicht verderben.

Angeführt wurde der Tross von den Wanderleitern Wally Maxton und Bernhard Bütler. Die Wanderung startete im Rebbaudorf Weiningen. Von dort ging es über einen der kleinsten Staudämme der Schweiz mit einer Höhe von 4,2 Metern auf den Altberg. Hier oben bestiegen nur wenige den 34 Meter hohen Aussichtsturm. Aufgrund des schlechten Wetters war die Sicht getrübt.

Die Laune liessen sich die Teilnehmenden dennoch nicht verderben und genossen den vom Sponsor und Reiseveranstalter Imbach offerierten Apéro in der gemütlichen Waldschenke. In der Gaststätte bot sich die Gelegenheit für angeregte Gespräche. Die Themenpalette reichte von persönlichen Wander- und Gesundheitstipps bis hin zu politischen Brennpunkten wie dem Ukraine-Krieg.

Nach einem kurzen Abstieg erreichte die Gruppe mit den Promiwanderern Regierungsrat Dieter Egli (SP, Aargau), Nationalrätin Marianne Binder (Die Mitte, Aargau), Nationalrätin Stefanie Heimgartner (SVP, Aargau), Nationalrat Andreas Michael Meier (Die Mitte, Aargau), Nationalrat Beat Flach (GLP, Aargau), Nationalrätin Lilian Studer (EVP, Aargau), Nationalrätin Gabriela Suter (SP, Aargau), Kantonsrätin Sonja Gehrig (GLP, Zürich), Grossratsvizepräsidentin Mirjam Kosch (Grüne, Aargau), Grossrat Yannick Berner (FDP, Aargau), Grossrat Sander Mallien (GLP, Aargau), Grossrätin Therese Dietiker (EVP, Aargau), Grossrat Miro Barp (SVP, Aargau), Kantonsrat Markus Dietschi (FDP, Solothurn), Grossrat Alain Burger (SP, Aargau), Grossrat und Fraktionspräsident Silvan Hilfiker (FDP, Aargau) und der Weininger Gemeindepräsident Mario Okle (parteilos) die Kantonsgrenze bei der Gemeinde Hüttikon.

Ein kurzes Waldstück später war bereits Würenlos in Sicht. Nach gut zwei Stunden reiner Wanderzeit kamen die Wandererinnen und Wanderer zufrieden und ein wenig nass am Ziel beim Bahnhof in Würenlos an.