Walliser Staatsanwalt gerät in Fifa-Affäre in Bedrängnis – jetzt wird die Absetzung von Rinaldo Arnold gefordert

Nach öffentlichem Druck setzte der Walliser Generalprokurator Nicolas Dubuis (CVP) Ende 2018 einen ausserordentlichen Staatsanwalt ein. Damian Graf, Staatsanwalt in Nidwalden, sollte untersuchen, ob sich der Oberwalliser Staatsanwalt Rinaldo Arnold (CVP) «der Vorteilsannahme, eventuell der passiven Bestechung» schuldig gemacht hatte. Auslöser waren Enthüllungen aus den sogenannten «Football-Leaks»: Arnold hatte ein Treffen im Berner Hotel Schweizerhof von Fifa-Boss Gianni Infantino mit Bundesanwalt Michael Lauber eingefädelt. Umgekehrt war er von Infantino mit Einladungen beschenkt worden.

Am 10. April 2019 stellte Graf das Verfahren ein. Er wies Arnold zwar nach, dass er von der Fifa Einladungen für über 15000 Franken erhalten hatte. Laut Graf hatte Arnold aber nicht als Staatsanwalt gehandelt, sondern als «Privatperson» und Infantino-Freund.

Jetzt aber gibt es eine neue Wendung. Der «Tages-Anzeiger» entdeckte im Fundus der Football-Leaks weitere Dokumente. So ein E-Mail, das Infantino im April 2016 an Arnold schrieb: «Ich werde versuchen, es der Bundesanwaltschaft zu erklären, da es ja auch in meinem Interesse ist, dass alles so schnell wie möglich geklärt wird, dass klar gesagt wird, dass ich damit nichts zu tun habe.»

Das E-Mail bezog sich auf das Verfahren, das die Bundesanwaltschaft Tage zuvor in Sachen Uefa eröffnet hatte – gegen «unbekannt». Es ging um einen dubiosen TV-Rechtevertrag, den Infantino einst als Uefa-Jurist unterzeichnet hatte.

Im April 2016, als er das Mail an Arnold schrieb, war Infantino seit zwei Monaten Boss der Fifa. Hätte Lauber gegen ihn persönlich ermittelt, wäre er sein Fifa-Amt gleich wieder losgewesen. In diesem Uefa-Kontext mailte Arnold an Infantino: «Wichtig ist nun die Sitzung in zwei Wochen. Wenn du willst, kann ich dich wiederum begleiten.» Gemeint war ein weiteres Geheimtreffen mit Lauber. Infantinos E-Mail zeigt, was alle abstreiten: Dass er unter Einbezug von Arnold Treffen mit der Bundesanwaltschaft einfädelte, bei denen es ums Uefa-Verfahren ging.

Der im Walliser Auftrag handelnde Ermittler Graf schrieb in seiner Verfügung, dass ihm Arnolds Mailverkehr «lückenlos» vorlag. Wenn er also das verräterische E-Mail hatte, warum erwähnte er es nicht in seiner detaillierten Verfügung? Graf wollte keine Stellung nehmen.

Das irritiert. Denn Infantinos E-Mail belastet Arnold, der ein mutmasslich gesetzwidriges Treffen beförderte. Es belastet Infantino und den Bundesanwalt, die sich abseits vom Protokoll über ein laufendes Strafverfahren unterhalten hätten.

International für Aufsehen sorgte gestern Strafrechtsexperte Markus Mohler, der in dieser Zeitung ein Strafverfahren gegen Infantino forderte, da dieser den Bundesanwalt im «Schweizerhof» zu Delikten angestiftet haben könnte (siehe Link am Ende des Textes).

Für Arnold wird es eng. «Er hat in Bezug auf die Einladung an die WM in Russland durch Infantino gelogen, das ist aktenkundig», sagt der Walliser SP-Grossrat Gilbert Truffer. Jetzt behindere er durch «Amnesie» die Wahrheitssuche um die «Schweizerhof»-Treffen. Truffer: «Ein solcher Oberstaatsanwalt ist nicht tragbar. Ich werde den Fall im Kantonsparlament erneut thematisieren und Arnolds Absetzung verlangen.»