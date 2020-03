Walliser Kantonsregierung erklärt Notstand

(sat) Auch sind laut Mitteilung alle öffentlichen oder privaten Veranstaltungen und Versammlungen ab Montagabend verboten. Das gelte auch für Kultusdienste und alle öffentlichen und privaten Kurse, sowohl für Gruppen als auch für Einzelpersonen. Hotels müssen ab Dienstagabend schliessen. Wer sich nicht daran hält, dem droht eine Strafe von bis zu 10'000 Franken.

Die Walliser Kantonsregierung hält es für notwendig, rasch zusätzliche Massnahmen zu ergreifen, um den Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten und die Ausbreitung des Virus im Kanton so weit wie möglich zu verzögern.

Mit dem Wallis haben damit am Montagmittag bereits sieben Kantone zusätzliche Massnahmen beschlossen. Nebst Genf, Neuenburg und Jura sind dies in der Deutschschweiz Baselland, Graubünden und das Tessin. Am Nachmittag will der Bundesrat über allfällige weitere Massnahmen im Kampf gegen das Corona-Virus informieren.