In den Kantonen Luzern, Schwyz, Obwalden, Nidwalden und Zug sind wegen der anhaltenden Trockenheit und der steigenden Waldbrandgefahr die Feuervorschriften verschärft worden. Ab sofort gelten in diesen Kantonen absolute Feuerverbote. Grilliert werden darf nur noch auf dem Gasgrill, Feuerwerke dürfen am 1. August nicht abgebrannt werden.