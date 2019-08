Die SP will für tiefere Krankenkassenprämien, Klimaschutz, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie für die Integration älterer Arbeitnehmender in den Arbeitsmarkt kämpfen. Ein weiterer Slogan lautet "Rot anstreichen": Die SP möchte der Bundespolitik in den nächsten vier Jahren ihren Stempel aufdrücken.

Umschalten auf Angriff

Eine Eisenbahnweiche symbolisiert die Bedeutung, die die Partei den nationalen Wahlen vom 20. Oktober beimisst. "Wir haben es mit einer Richtungswahl zu tun. Es braucht dringend eine neue Mehrheit im nationalen Parlament", sagte die Berner Nationalrätin Nadine Masshardt, die als politische Wahlkampfleiterin fungiert.