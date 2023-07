Wahljahr Lösungen, bitte, statt gehässige Genderdebatten! Worüber sich die Stimmberechtigten ärgern – und was das für den Wahlkampf heisst Maja Briner Drucken Teilen

Wer am Wochenende beim Grillieren etwas Zündstoff in die Gesprächsrunde werfen will, kann die Diskussion auf die Klimakleber lenken. Auch der Genderstern oder das Schlagwort «Wokeness» eignen sich wunderbar, um die Emotionen hochgehen zu lassen – wenn man das bei dieser Hitze tatsächlich will.

Denn über diese Themen ärgern sich momentan viele im Land, wie das SRG-Wahlbarometer zeigt. Erstmals wurden die Stimmberechtigten in der Umfrage nach den grössten aktuellen Ärgernissen gefragt. Obenaus schwangen zwar die «Misswirtschaft und die Boni-Exzesse bei der Credit Suisse».

Bereits an zweiter und dritter Stelle folgten aber die Strassenblockaden durch die Klimakleber sowie die Gender-Debatte und Wokeness. Im rechtsbürgerlichen Lager sind das sogar die grössten Ärgernisse – während sich die Linke stärker über die CS sowie über die Passivität der Schweiz ïn der Klimapolitik ärgert.

Das Gendersternchen erregt die Gemüter. Symbolbild: Sascha Steinach / imago stock&people

Die Resultate sind Wasser auf die Mühlen jener Parteistrategen, die seit längerem gegen Klimakleber und Wokeness vom Leder ziehen. Namentlich die SVP hat diese Themen für sich entdeckt, und die FDP sorgte just diese Woche mit einem Klimakleber-Plakat für Aufsehen. Offensichtlich eignen sich diese Themen, um Emotionen zu schüren – kein unwichtiger Faktor, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und die eigene Basis für die eidgenössischen Wahlen im Herbst zu mobilisieren.

Nur: Die grossen Herausforderungen für die Schweiz liegen anderswo. Das ist auch den Stimmberechtigten bewusst. Laut der Umfrage sehen sie den Klimawandel nach wie vor als wichtigste politische Herausforderung, dicht gefolgt von den Krankenkassenprämien.

Ärger lässt sich leicht schüren – schon kleine Kinder lernen rasch, was sie tun müssen, um ihre Eltern auf die Palme zu bringen. Grosse Probleme wie die Gesundheitskosten konstruktiv anzugehen ist schwieriger. Doch ausufernde, gehässige Genderdebatten bringen das Land nicht weiter – im Gegenteil.