Wahlen Unsere Wahlhilfe: Erhalten Sie genau die Informationen, die Sie zum Wählen brauchen Finden Sie die passenden Artikel und Übersichten zu Ihren Fragen rund um die Nationalrats- und Ständeratswahlen vom 22. Oktober.

Von den Plakatwände lachen Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahlen vom 22. Oktober entgegen. Die Wahlunterlagen landen dieser Tage in Ihren Briefkästen. Sie mögen sich gefragt haben, liebe Leserin, lieber Leser, wie Sie den Überblick darüber behalten, wofür die Politikerinnen und Politiker stehen und welche Versprechen sie abgeben.

Gerne helfen wir Ihnen, für die Wahlen die beste Übersicht zu gewinnen und genau die Informationen zu finden, die Sie für Ihren Wahlentscheid benötigen. Beantworten Sie die folgenden Fragen und wir stellen Ihnen aus unserem Fundus an Artikeln aus Ihrem Kanton und zur Schweiz eine passende Artikelliste zusammen. Viel Spass!

Was würde Ihnen sonst noch helfen, damit Sie sich besser auf die anstehenden Wahlen vorbereiten können? Welche Informationen vermissen Sie? Was wünschen Sie sich zusätzlich? Sagen Sie es uns in den Kommentaren.

