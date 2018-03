In Nidwalden entschloss sich der Grüne Conrad Wagner zu einer Kandidatur, obwohl seine Partei entschieden hatte, nicht anzutreten. Die anderen acht Kandidierenden wurden von der SVP, CVP und FDP nominiert, die die sieben Regierungsmandate unter sich teilen. Angriffig zeigt sich die FDP, die den 2016 verlorenen dritten Sitz zurückholen will. Die FDP muss wie die SVP eine Vakanz verteidigen. Die CVP tritt mit ihren drei Bisherigen an.

In Obwalden kandidieren acht Personen für fünf Regierungssitze. Drei sind bisherige. CVP und CSP wollen ihre frei werdenden Sitze verteidigen, die SVP strebt ihr erstes Regierungsmandat an. Für zusätzliche Spannung sorgt der Sarner Gemeindepräsident Jürg Berlinger; er ist Mitglied der CVP, tritt aber als Wilder an. Zudem kandidiert der Sachsler Gemeindevizepräsident Florian Spichtig; er ist parteilos wie der zur Wiederwahl antretende Regierungsrat Josef Hess. Linke Kandidaten gibt es für die Obwaldner Regierung keine.

Wie in Ob- und Nidwalden, ist auch die Regierung von Glarus rein bürgerlich. Die SP versucht mit Christian Büttiker, den vor vier Jahren verlorenen Sitz zurückzuholen. Sie zielt dabei auf den freiwerdenden Sitz der BDP. Vier der fünf Regierungsmitglieder treten erneut an.

Überraschend spannend ist in Uri die Wahl des Landammans. In Uri wird der Regierungspräsident jeweils für zwei Jahre vom Volk gewählt. An der Reihe wäre Barbara Bär (FDP), die wegen ihrer Asyl- und Sozialpolitik aneckte. Die SVP empfiehlt deswegen nicht Bär zur Wahl, sondern ihren Parteikollegen Roger Nager.

Auch Zürich wählt

Gewählt wird heute auch in den Städten Zürich und Winterthur. Die Ausgangslage bei den Zürcher Stadtratswahlen ist spannend: Gleich 18 Kandidaten kämpfen um die neun Sitze, von denen drei durch die Rücktritte von Andres Türler (FDP), Gerold Lauber (CVP) und Claudia Nielsen (SP) frei werden.

Nielsen hatte ihren Rücktritt überraschend am 7. Februar, knapp vier Wochen vor den Wahlen, angekündigt - und damit alle auf dem falschen Fuss erwischt. Die SP gibt ihren vierten Sitz nun auf. Im Kampf um das Stadtpräsidium fordert Filippo Leutenegger (FDP) erneut Corine Mauch (SP) heraus.