Kanton Waadt Linke müssen um ihre Mehrheit in der Regierung zittern – die bürgerliche Allianz zeigt Wirkung Bei den Regierungsratswahlen stehen die Chancen der Bürgerlichen gut, die linke Mehrheit im zweiten Wahlgang zu kippen. In den Parlamentswahlen legen die Grünliberalen am stärksten zu.

Sie ist die einzige Kandidatin, die ihren Sitz in der Waadtländer Regierung auf sicher hat: Christelle Luisier (FDP). Bild: Cyril Zingaro / Keystone

Auch wenn mit Christelle Luisier (FDP) im ersten Wahlgang nur eine einzige Kandidatin das absolute Mehr erreichte, kann der Wahlsonntag im Kanton Waadt als Erfolg für die Bürgerlichen verbucht werden. Sie waren mit dem Ziel angetreten, der rot-grünen Mehrheit in der siebenköpfigen Regierung nach zehn Jahren ein Ende zu setzen. Um dies zu erreichen, bildeten sie erstmals seit 2002 wieder eine breite Allianz. Diese hat sich offenbar ausgezahlt: Unter den sechs Nicht-Gewählten mit den meisten Stimmen figurieren die beiden national bekannten FDP-Politgrössen Isabelle Moret und Frédéric Borloz, SVP-Nationalrat Michaël Buffat und Mitte-Kandidatin Valérie Dittli.

Die amtierende SP-Staatsrätin Cesla Amarelle muss um ihre Wiederwahl zittern. Bild Cyril Zingaro / Keystone

Aus dem linken Lager schafften es dagegen nur zwei SP-Vertreterinnen unter die ersten sieben, Nuria Gorrite und Rebecca Ruiz. Unerwartet schlecht abgeschnitten hat die amtierende Regierungsrätin Cesla Amarelle (SP), die auf dem achten Platz landete. Sie muss wie der Kandidat der Grünen im zweiten Wahlgang am 10. April deutlich zulegen, will sie ihren Sitz und damit die linke Regierungsmehrheit verteidigen.

Derweil bleiben im 150-köpfigen Kantonsparlament die Kräfteverhältnisse stabil. Die FDP gewinnt trotz leichten Wählerverlusten einen Sitz dazu und bleibt mit 50 Mandaten klar stärkste Kraft vor der SP. Für die Genossen reiht sich der Wahlsonntag in eine Serie von Niederlagen ein. Die kriselnde Partei verliert wie schon zuletzt in Freiburg, Nid- und Obwalden an Wählerinnen und Wählern und büsst mit einem Minus von etwas mehr als 3 Prozentpunkten drei ihrer 35 Sitze ein.

Grüne überholen SVP, höchste Gewinne für Grünliberale

Ausgeglichen wird der Verlust der SP im linken Lager durch die Grünen. Sie gewinnen dank einem Plus von 1,6 Prozentpunkten drei Sitze hinzu und verfügen neu über 25 Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Damit lösen sie die SVP, die zwei Mandate (-2 Prozentpunkte) verliert, als drittstärkste Kraft ab.

Die Grünliberalen als grosse Siegerin der vergangenen kantonalen Wahlen vermögen ihre Erfolgsserie auch in der Waadt fortzusetzen. Sie steigern ihren Wähleranteil von 3 auf 8 Prozent und verbuchen einen Sitzgewinn. Seit den letzten eidgenössischen Wahlen im Jahr 2019 gewann die GLP damit insgesamt 38 Sitze in kantonalen Parlamenten hinzu.