Wahlen im Tessin SP-Ständerätin Marino Carobbio bricht Männerbastion, das Tessin bleibt aber Lega-Land Staatsratswahlen im Tessin: Trotz starker Verluste der rot-grünen Liste zieht Ständerätin Marina Carobbio (PS) in den Regierungsrat ein. Die Lega/SVP bleibt klar stärkste Kraft.

SP-Regierungsratskandidatin Marina Carobbio verfolgt die Wahlergebnisse mit Unterstützern in Bellinzona. Bild: Samuel Golay / Keystone

Im Tessin bleibt die parteipolitische Zusammensetzung des Staatsrats unverändert. Bei den gestrigen Wahlen konnte die gemeinsame Liste von Lega/SVP gemäss Hochrechnung des italienischsprachigen Fernsehens RSI gut 28 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinigen. Damit konnte die Liste zwei der fünf Staatsratssitze verteidigen. Sie gingen an die bisherigen und erneut kandidierenden Lega-Staatsräte Norman Gobbi und Claudio Zali. Für Zali war es aber eine Zitterpartie. Lange war ihm SVP-Nationalrat Piero Marchesi dicht auf den Fersen, der auf der gleichen Liste kandidierte.

Den bisherigen Sitz verteidigen konnten Staatsrat Christian Vitta für die FDP (22,3 Prozent) sowie Raffaele De Rosa für die Mitte (18 Prozent). Das neue Gesicht in der Kantonsregierung ist erwartungsgemäss SP-Ständerätin Marina Carobbio. Der bisherige SP-Staatsrat Manuele Bertoli trat nicht mehr an. Erstmals seit 2015 ist somit wieder eine Frau in der Kantonsregierung vertreten.

Ihr Einzug in den Staatsrat hat für die Partei aber einen sehr bitteren Nachgeschmack. Denn die rot-grüne Liste errang nur 17,5 Prozent der Wählerstimmen. Das bedeutet gegenüber der Summe der Wähleranteile von 2019, als die beiden Parteien keine gemeinsame Liste bildeten, einen Rückgang um fast 4 Prozent. Entsprechend schlecht war gestern die Stimmung in der Casa del Popolo von Bellinzona, wo sich die Parteianhänger traditionsgemäss treffen.

Während sich SP und Grüne die Wunden leckten, durfte die ehemalige SP-Frau Amalia Mirante einen Erfolg feiern, mit dem niemand in diesem Ausmass gerechnet hatte. Unter Protest war sie aus der Partei ausgetreten, nachdem sie nicht für die Staatsrats-Liste nominiert worden war. Sie hatte eine eigene Partei namens «Avanti con Ticino & Lavoro» gegründet. Diese neue sozialdemokratisch-gemässigte Partei, die es erst seit 117 Tagen gibt, konnte auf Anhieb zirka 5 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinigen.

«Ich habe das selbst nicht erwartet», sagte eine sichtlich überwältigte Mirante gestern in S. Antonino, wo sich die Anhänger ihrer Partei versammelt hatten und wo Feststimmung herrschte. Ebenfalls gute Laune gab es am Hauptquartier der Lega in Lugano, da sich die rechtspopulistische Bewegung für den Staatsrat als wählerstärkste Partei behauptete.

Die Wahlbeteiligung betrug nach letztem Stand nur noch zwischen 55 und 60 Prozent und ging gegenüber 2019 in einigen Gemeinden teils deutlich zurück. Für einen Kanton, in dem die politische Debatte immer wichtig und lebendig war, ist dieser Rückgang der Wahlbeteiligung kein gutes Zeichen. Die Ergebnisse der Grossratswahlen werden für Montagabend erwartet.