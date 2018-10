Er wollte heute morgen sein Handeln verteidigen. Denn der Pfarrer Norbert Valley fühlt sich zu unrecht beschuldigt. Im Februar suchten ihn Polizisten während einer Sonntagspredigt in einer Kirche in Le Locle auf. Er musste mit auf den Posten. Die Kirchgänger blieben verstört zurück. Im August bekam Norvert Valley dann einen Strafbefehl. 1000 Franken Busse muss er zahlen plus 250 Franken Verfahrensgebühr.

Der Vorwurf gegen den Pfarrer der Freien Evangelischen Gemeinde Murten und des Neuenburger Jurabogens lautet «Förderung des rechtswidrigen Aufenthalts». Grund dafür ist, dass er einem Kongolesen ohne Aufenthaltsbewilligung den Schlüssel zur Kirche überlassen hatte. Dieser nutzte das Gotteshaus ab und zu als Schlafplatz. Als der Kongolese von der Polizei aufgegriffen worden war, sagte er ihnen, er sei bei Pfarrer Norbert Valley untergekommen. Da sahen sich die Polizisten veranlasst zu handeln.

Anwalt sieht Absage der Anhörung positiv

Heute morgen um 9 Uhr hätte sich Valley nun bei einer Anhörung vor der Neuenburger Staatsanwaltschaft gegen den Vorwurf wehren wollen. Wie er auf Anfrage sagte, sehe er sein Verhalten nicht nur durch das Evangelium sondern auch durch die Bundesverfassung gedeckt. Schliesslich heisse es dort, die Stärke des Volkes messe sich am Wohl der Schwachen.

Sein Anwalt Olivier Bigler sieht zudem im Verhalten seines Klienten den im Ausländergesetz beschriebenen Tatbestand der «Förderung des rechtswidrigen Aufenthalts» nicht erfüllt. Er verweist auf einen Bundesgerichtsentscheid von 2009.

Es ging damals um eine Frau, die einen illegal anwesenden Kameruner sporadisch bei sich beherbergt hatte. Das Gericht sprach sie vom Vorwurf der Förderung des illegalen Aufenthalts frei. Sie habe den Kamaruner nicht vor dem Zugriff durch Behörden geschützt. Laut Bigler sei Valley Fall sehr ähnlich gelagert. Zudem richte sich der Paragraph gegen Schlepper und nicht gegen Geistliche.

Unterstützer sammelten 2000 Unterschriften

Perplex war Bigler, als er am Mittwochmorgen ein Telefon von der Neuenburger Staatsanwaltschaft erhielt. Die Anhörung sei sistiert, teilte man ihm mit, ohne aber einen Grund zu nennen. Auf Anfrage dieser Zeitung bestätigte die Staatsanwaltschaft den Ausfall der Anhörung, nannte aber ebenfalls keinen Grund. Anwalt Bigler gibt sich zuversichtlich, dass sein Mandant schliesslich freigesprochen werde. Er will nun aber weiteren Bescheid der Behörde abwarten.

Nicht abgesagt wurde die Demonstration von Unterstützern des Pfarrers. Kirchliche und weltliche Unterstützer wollen sich vor dem Gebäude des Ministère Publique in Neuenburg versammeln. Sie protestieren für Valleys Freispruch und wollen der Staatsanwaltschaft eine Petition übergeben.

Rund 2000 Personen gaben ihre Unterschrift in Solidarität mit dem abgeführten Pfarrer von Le Locle.