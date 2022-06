TeleM1

Wädenswil (ZH) Experte zum Feuerlauf mit Verletzten: «Entweder waren es Anfänger oder es war Alkohol im Spiel» Nach einem Feuerlauf an einem Firmenanlass in Wädenswil müssen 13 Personen ins Spital gebracht werden. Ein Vorfall, den sich Feuerlauf-Experte Otto Gerber nicht erklären kann.

An einem Anlass der Werbevermarktungsfirma Goldbach in Wädenswil kommt es am Dienstagabend zu einem Unglück: Mindestens 25 Personen ziehen sich bei einem Feuerlauf Verbrennungen zu, 13 müssen ins Spital gebrach werden. Wie TeleM1 berichtet, betone die Firma, dass man sich auf den Veranstalter verlassen hat. Dieser stammt aus dem Kanton Aargau und will sich gemäss TeleM1 nicht zum Vorfall äussern.

Wie es zu einer solchen Tragödie kommen konnte, ist für Otto Gerber unverständlich. Er läuft bereits seit 36 Jahren über heisse Kohle und bietet es auch selber an. «Entweder waren es Anfänger oder es waren Alkohol und Drogen im Spiel - etwas anderes kann ich mir nicht vorstellen», so Gerber.

Bei guter Kohle gäbe es höchstens schwarze Füsse und keine Verbrennungen. Damit das sichergestellt ist, müssen gemäss Gerber die Veranstalter die Kohle zuerst selber beurteilen und testen, bevor die Teilnehmer über die Glut laufen dürfen. Die Polizei untersuche nun, ob der Veranstalter etwas falsch gemacht hat. (gue)