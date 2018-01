Mehrere «Reset»-Knöpfe

Nicht einen, sondern gleich mehrere «Reset»-Knöpfe will Cassis in den Tiefen des Aussenministeriums gefunden haben: Der Bundesrat müsse zuerst «schwarz auf weiss» festlegen, in welchen Bereichen er die Integration mit der EU verstärken wolle. «Welche Marktzugangsabkommen wollen wir?» Im Blindflug können seine Unterhändler in der EU-Hauptstadt nichts erreichen.

Diese Frage will die Regierung an ihrer Klausur am 21. Februar klären. Weiter will Cassis den Verhandlungsführern mehr Flexibilität geben. Mit Kreuzverhandlungen zu verschiedenen Marktzugangsabkommen soll die Verhandlungsmasse erhöht werden – eine Strategie, die bereits bei den Verhandlungen zu den Bilateralen I und II zum Erfolg geführt habe.