Die Forderung des Aargauer SVP-Nationalrats Benjamin Giezendanner nach einer Velovignette kommt überhaupt nicht gut an. Tele M1/CH Media

Vorstoss SVP-Nationalrat «Wäre besser, sie würden die Velofahrer unterstützen»: Giezendanners Idee mit der Velovignette kommt in der Region nicht gut an Die Idee des Aargauer SVP-Politikers Benjamin Giezendanner, die Velovignette wieder einzuführen, löst bei den Velofahrern maximales Unverständnis aus. Auch die SP ist dagegen.

«Ich glaube nicht, dass das durchkommt,» meint ein Velofahrer, wer solle das schon kontrollieren. Und ein anderer empört sich: «Es wäre besser, sie würden die Velofahrer unterstützen», statt zur Kasse zu bitten.

Der Aargauer SVP-Nationalrat Benjamin Giezendanner dagegen findet es richtig, dass die Velofahrer am Ausbau des Fahrradnetzwerkes beteiligt werden. Die Velofahrer sollten damit nicht betraft werden, sondern einfach ihren Teil dazu beitragen, so seine Argumentation.

Ganz anders sieht das die SP: Es würde schon reichen, dass sich die Velofahrer an den Kosten für Autobahn und Strassennetz beteiligen müssten, schliesslich wären die ja von der Steuer finanziert, so die Solothurner Nationalrätin Franziska Roth (SP). Zusätzliche Abgaben seien daher nicht nötig. (has)