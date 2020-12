Von «realitätsfremd» über «inkohärent» bis «zögerlich»: So reagieren die Parteien auf den Bundesrat

(dpo) Die SVP ist etwa der Ansicht, dass der Bundesrat mit den vorgeschlagenen Massnahmen den Föderalismus «übersteuert» und die schlechte wirtschaftliche Lage der Gastrobetriebe und des Detailhandels weiter verschlechtert. Der Bundesrat hatte vorgeschlagen, dass Restaurants und Einkaufsläden bereits um 19 Uhr schliessen müssten und sonntags zu bleiben. Zudem sei die 5-Personen-Regel für private Treffen «völlig realitätsfremd» und «nicht praktikabel», wie die SVP in einer Mitteilung weiter schreibt.

Die FDP wirft dem Bundesrat hingegen vor, «ohne einen kohärenten Plan» zu handeln. Habe Bundesrat Alain Berset am Freitag die Kantone noch zu raschem Handeln aufgerufen, agiert der Bundesrat vier Tage später «völlig inkohärent», heisst es in einem Schreiben. Die Liberalen sind der Ansicht, dass weiterhin die Kantone in der Pflicht sind und «regional koordinierte Lösungen» präsentieren müssen.

Ganz anders sehen das die Grünen. Ihrer Meinung nach habe der Bundesrat zu lange gezaudert. Mit ihren «zögerlichen Reaktionen» hätten es Bund und Kantone nicht geschafft, eine zweite Ansteckungswelle zu verhindern, heisst es in einer Stellungnahme. Die Grünen fordern, dass die Landesregierung eine «verbindliche Strategie» zur Eindämmung des Coronavirus vorlegt und seine Massnahmen auf «vorab definierten Zielgrössen» wie etwa die Reproduktionsrate hin ausrichtet.