Häufig steht nach einem Polizeieinsatz Aussage gegen Aussage. Auf der einen Seite die Beamten, auf der anderen die kontrollierte oder beschuldigte Person. Wer recht hat, lässt sich teilweise nicht mehr nachvollziehen. Ein mögliches Beweismittel: Die Aufnahmen von Bodycams, welche Polizisten im Einsatz tragen.

Damit lässt sich besser feststellen, was tatsächlich vorgefallen ist – weitgehend unabhängig von subjektiven Aussagen. Etwa, wer zuerst die Waffe gezogen und geschossen hat.

Während in der Schweiz und Deutschland Bodycams noch in den Kinderschuhen stecken, werden die Kameras in Amerika bereits seit längerem eingesetzt.

Hier drei Fallbeispiele von Bodycam-Aufnahmen, welche die US-Behörden veröffentlicht haben.

Fallbeispiel 1: Die Verfolgungsjagd

Wie Bodycams als Beweismittel dienen können, zeigt Beispiel 1.

Ein Polizeibeamte versuchen einen Ladendieb dingfest zu machen, der sich aber zuerst dem Zugriff durch die Polizisten entziehen kann. Was dann passiert, hält die Bodycam fest, die an der Brust des Beamten befestigt ist.