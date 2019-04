In Aarau, Biel und Thun kamen jeweils zwischen 200 und 350 Leute bereits am Morgen zu Kundgebung zusammen. Die Klimademonstration in Bern begann am frühen Nachmittag auf dem Helvetiaplatz. Mehr als tausend Personen schlossen sich dem Aufruf der Klimastreik-Bewegung an.

In St. Gallen versammelten sich rund 1500 Personen in der Marktgasse. In Luzern nahmen nach Schätzungen der Organisatoren rund 2500 Personen am Demonstrationszug teil. Die Klimastreik-Bewegung hatte zu Kundgebungen in rund 20 Schweizer Städten aufgerufen.