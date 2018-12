Wenn die SP über Wirtschaft spricht, dann krachts im Gebälk. Als die Partei vor zwei Jahren das staatsfreundliche Papier Demokratische Wirtschaftspolitik verabschiedete, gründete eine Gruppe um die liberalen SP-Ständeräte Daniel Jositsch und Pascale Bruderer die reformorientierte Plattform – aus Frust vor dem linken Kurs der Partei. Nun steht der nächste Schlagabtausch an. Am Samstag entscheiden die Genossen am Parteitag in Brugg AG über das nächste Wirtschaftspapier. Nicht weniger als 95 Anträge sind eingegangen; erwartet wird eine ausgiebige Debatte.

Resolut einbringen will sich der rechte Parteiflügel. In der Stellungnahme, den die Plattform kurz vor dem Parteitag den Medien zugestellt hat, sparen die liberalen Wirtschaftspolitiker nicht mit kritischen Tönen. Von einer «naiven Staatsgläubigkeit», von «einem Misstrauen in die Mündigkeit der Menschen» und von einer «unprofessionellen Polemik» gegen Anleger und Wirtschaftsführer ist die Rede. Persönlich will sich Jositsch erst nach dem Parteitag äussern. Das Papier spricht allerdings in weiten Teilen für sich.

Besonders schlecht weg kommt das Kapitel zur Arbeitswelt. Die SP fordert etwa die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn und einen einjährigen Sabbatical für alle. Das sei «masslos» und «von den Firmen nicht finanzierbar, wenn sie im wirtschaftlichen Wettbewerb bestehen wollen», schreibt die Plattform. Den geforderten Kündigungsschutz für über 55-Jährige, die über zehn Jahre im Betrieb tätig waren, kritisieren die liberalen Kräfte in der SP als «fatal» und sehen darin einen Bumerang, welcher die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer hemmt: «Ab 45 Jahren wird man dank der SP definitiv zum alten Eisen befördert.»