In Südafrika wurde die neue, möglicherweise deutlich ansteckendere Omikron-Mutation des Coronavirus entdeckt. Trotz dem am Freitagabend verhängten Flugverbot landete am Samstagmorgen eine Swiss-Maschine aus Johannesburg in Zürich. Der Weg zurück in die Schweiz gestaltete sich für die Heimreisenden entsprechend chaotisch. Am Flughafen Zürich herrschte bei den Ankömmlingen zudem Unsicherheit bezüglich der Quarantäneregelung.