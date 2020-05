Viren-Robocops auf Corona-Patrouille: Universitätsspital Zürich testet Hygiene-Helfer mit UV-Strahlung

Manche Reinigungsmittel putzen zwar so sauber, dass man sich drin spiegeln kann. Doch dieses Werbeversprechen reicht in Zeiten Coronas nicht mehr aus – vor allem in Spitälern. Zwar gelten dort schon heute strengste Hygieneregeln und Putzrichtlinien. Doch es geht immer besser. Das glaubt die dänische Firma UVD Robots. Sie stellt seit 2018 Geräte auf vier Rollen her, die mithilfe von Ultraviolett-Lichtstrahlen Viren und Bakterien den Garaus machen.

In rund 50 Ländern kommen die Roboter bereits zum Einsatz, wie zum Beispiel in Thailand, Italien, China oder Deutschland. Nun zeigen auch hiesige Spitäler Interesse. Das bestätigt David Perron, Chef der Berner Firma Curmed, die Chirurgie- und Orthopädie-Produkte vertreibt. Der Freiburger ist zudem Generalvertreter von UVD Robots. «Das Universitätsspital Zürich führt derzeit Tests mit unseren Robotern durch», sagt Perron. Auch bei einer Genfer Privatklinik, die Covid-19-Patienten beherbergt, seien Tests geplant.

Gefährlich für Haut und Augen

Und so funktionieren die modernen Reinigungskräfte: Zuerst wird programmiert, welche Flächen in einem Zimmer bestrahlt werden sollen. Danach fährt der Roboter autonom hin und her. Bei schwer zugänglichen Stellen fährt er näher und bleibt länger stehen. Die UV-Strahlen zerstören die DNA der Viren und Bakterien. «Die meisten Spitäler setzen die Roboter zusätzlich zur bisherigen Reinigung ein, um das Ansteckungsrisiko weiter zu minimieren», sagt Perron.

Für einen zwanzig Quadratmeter grossen Raum, sei es ein Krankenzimmer oder ein Operationssaal, benötige der Roboter zirka fünf bis sechs Minuten. Auch Gesichtsmasken könnten mit den Strahlen desinfiziert werden. Während der Reinigungstour dürfen allerdings keine Menschen im Raum sein, da die starke UV-Strahlung für Haut und Augen schädlich ist.