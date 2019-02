Den Verantwortlichen steht der Schock ins Gesicht geschrieben, als sie gestern Abend um 19 Uhr in Crans-Montana vor die Medien treten. Eine immense Lawine löste sich am Nachmittag um zirka 14.15 Uhr im bekannten Skigebiet der Unterwalliser Wintersportdestination und überschüttete eine Piste auf einer Länge von ungefähr 400 Metern.

Bis Dienstagabend (Stand: 21.45 Uhr) haben die 240 Retter von zivilen Organisationen und der Armee vier Personen aus den Schneemassen befreien können. Sie erhielten Unterstützung von 12 Lawinensuchhunden und 8 Helikoptern. Eine der geborgenen Personen, so der Polizeikommandant an der Pressekonferenz, schwebe in Lebensgefahr. Die anderen drei zogen sich leichte Verletzungen zu.

Zwar gingen bei der Polizei bis zum Abend keine Vermisstmeldungen ein, doch Augenzeugen berichteten, dass bis zu einem Dutzend Personen von den Schneemassen mitgerissen worden seien. Deshalb dauerte die Suche auch am Abend und in der Nacht an.