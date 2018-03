Die vier Tatverdächtigen sind zwischen 14 und 16 Jahre alt und stammen aus der Umgebung von Egnach, wie die Jugendanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Sie sollen den Brand durch unsachgemässen Umgang mit Feuer verursacht haben.

Schaden in Millionenhöhe

In den bisher durchgeführten Befragungen gaben die Jugendlichen an, dass sie sich in der fraglichen Zeit auf dem Areal befunden hätten. Allen vier Jugendlichen wurde für die Dauer der Strafuntersuchung eine Verteidigung zur Seite gestellt. Bis zu einer Verurteilung würden sie als unschuldig gelten, schreibt die Jugendanwaltschaft.

Beim Grossbrand entstand Sachschaden in Millionenhöhe. Rund 1000 Tonnen Äpfel und Gemüse wurden ein Raub der Flammen. 150 Feuerwehrleute waren zum Löschen im Einsatz, nachdem die Brandmeldung am Freitag kurz vor Mitternacht bei der Polizei eingegangen war.

Als die Feuerwehr eintraf, stand das Aussenlager bei den Bahngeleisen bereits im Vollbrand. Später griffen die Flammen auch auf das Kühlhaus über. Unterstützt wurden die Feuerwehren durch einen Lösch- und Rettungszug der SBB. Gegen 2 Uhr nachts war der Brand unter Kontrolle. Die Bahnstrecke musste gesperrt werden.

Die Polizei erhielt verschiedene Hinweise auf Brandstiftung. Bereits zwei Stunden vor dem Grossbrand hatten Unbekannte in der Nähe eine Schubkarre angezündet. Polizisten löschten die Schubkarre.