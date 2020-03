Vier Faktoren, die Hoffnung auf eine Lockerung des Lockdowns geben

Wann findet die Schweiz in der Coronakrise den Weg zurück in die Normalität? Werden die strikten Massnahmen am 19. April gelockert oder verlängert? Über diese Fragen mag sich derzeit manch eine den Kopf zerbrechen. Eine genaue Prognose zu machen, wann der Bundesrat die Massnahmen lockern wird, gleicht dem Blick in die Glaskugel.

Ob Restaurants, Geschäfte und Bars Ende April wieder öffnen können, hängt primär von den Corona-Fallzahlen der kommenden drei Wochen ab. Bleibt die Kurve stabil oder flacht sie sogar ab, wäre eine Lockerung des Lockdowns denkbar. Ob es tatsächlich dazu kommt und damit nicht eine zweite Infektionswelle ausgelöst wird, ist vor allem von den folgenden vier Faktoren abhängig:

1. Schutzmasken für alle

Was in den asiatischen Ländern bereits zum Stadtbild gehört, könnte bald auch hierzulande eingeführt werden: Das Tragen von Masken. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz verkündete vergangenes Wochenende eine landesweite Maskenpflicht beim Einkaufen. Wer keine Maske trägt, wird nicht in den Laden gelassen. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen Atemschutzmasken im gesamten öffentlichen Raum obligatorisch werden.

Auch in der Schweiz werden Stimmen laut, die eine landesweite Maskenpflicht fordern. «Wenn es genug Masken hätte, würde es Sinn machen, eine vorübergehende Maskenpflicht etwa für das Einkaufen oder den ÖV einzuführen», sagt Grünen-Nationalrat Bastien Girod gegenüber 20 Minuten.

Girod spricht damit das eigentliche Problem an: Noch gibt es in der Schweiz nicht genügend Masken, um die ganze Bevölkerung damit abzudecken. Die Menge an Schutzmaterialien sind weiterhin beschränkt und sollten primär dem Gesundheitspersonal zur Verfügung stehen. Darauf pocht auch Daniel Koch, Abteilungsleiter übertragbare Krankheiten vom Bundesamt für Gesundheit (BAG). «Eine Maske nützt nur, wenn jemand krank ist», heisst es stets aus Bern.

Hätte die Schweiz genügend Masken, würde eine Tragepflicht womöglich helfen, die Verbreitung des Virus weiter einzudämmen. Gegenüber CH Media nannte der Lausanner Epidemologe Marcel Salathé vor allem zwei Vorteile: «Masken bremsen die Übertragung von Tröpfcheninfektionen wie das Coronavirus ab. Und sie verhindern, dass man sich direkt ins Gesicht fasst.» Für ihn haben die Masken deshalb einen doppelten Nutzen: «Gesunde können sich selbst schützen – und Infizierte die Gesunden.»

2. «Test-Isolate-Quarantine»