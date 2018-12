Spitzenreiter im Bereich des genossenschaftlichen Wohnens ist Zürich. Genossenschafter profitieren von zinslosen Darlehen bei Neubau oder Gesamterneuerung (20 Jahre Laufzeit) und Erwerb (10 Jahre). Die Stadt hat das kantonale Programm ausgebaut; heute ist jede vierte Wohnung in Zürich gemeinnützig strukturiert. Das neue Ziel lautet nach einer Abstimmung 2011 ein Drittel.

Der vergangene Juni markiert einen Wendepunkt in der Wohnpolitik von Basel-Stadt: Das Stimmvolk schrieb das «Recht auf Wohnen» gleich in die Verfassung. Wie umgesetzt wird, dass jeder Bewohner Anspruch auf eine bezahlbare Wohnung geltend machen kann, steht noch aus. Dabei zahlt Basel-Stadt schon jetzt hohe Summen in Form von Familienmietzinsbeiträgen, übernimmt Beratungen für Genossenschaften und stellt Land im Baurecht zur Verfügung. Die sogenannte Subjekthilfe, also finanzielle Zuwendung an Bedürftige, kennt auch der Kanton Waadt. Daneben sieht das kantonale Förderprogramm fixe Beiträge an genossenschaftliche Bauträger während maximal 15 Jahren vor. Diese dienen dazu, die Mieten zu senken und werden nicht zurückerstattet. Baselland kennt dies seit 2011. Geknüpft sind Beiträge an Bedingungen, etwa zum Energiestandard der Gebäude.

Eine Besonderheit des Zuger Modells ist, dass sich das Angebot nicht nur an Genossenschaften richtet. Auch wenn hauptsächlich sie es sind, die davon Gebrauch machen. Zug spricht Beiträge zur Verbilligung der Mietzinse und gewährt Darlehen mit Laufzeiten von bis zu zwanzig Jahren. Erst im vergangenen Jahr hat das Stimmvolk von Nidwalden einem Förderprogramm zugestimmt, die Umsetzung gedeiht erst noch.