Viel Rot und etwas Orange: So steht die Coronavirus-Ampel in Ihrem Kanton

Nehmen die Ansteckungen gegenüber der Vorwoche bis zu 10 Prozent zu, schaltet die Ampel erst ab 75 Ansteckungen pro 100'000 Einwohnern auf Rot. Sind es mehr als 20 Prozent, kommt der einzelne Kanton schon bei 25 Fällen pro 100'000 Einwohnern in den roten Bereich.

Um die Corona-Lage in den Kantonen zu beobachten und zu vergleichen, kursierte unter Kantonsärzten im Sommer ein Ampelschema. Zwei Faktoren bestimmen, ob die Ampel auf grün, gelb, orange oder rot steht: die Anzahl Corona-Kranker pro 100'000 Einwohner und die Zunahme der Ansteckungen gegenüber der Vorwoche.

Das Virus breitet sich aus. Am Freitag vermeldete der Bund 1487 Infektionen. Das sind so viele wie seit dem Höhepunkt der Krise nicht mehr. Gleichzeitig beschwichtigen Experten. Die höheren Ansteckungszahlen hätten auch mit einer besseren Rückverfolgung zu tun. Die Dunkelziffer sei kleiner. Wie dramatisch präsentiert sich die Situation wirklich?

In sämtlichen Kantonen ausser Zürich liegt die Zunahme der Ansteckungen über 20 Prozent gegenüber der Vorwoche. In allen Kantonen ausser Glarus und Solothurn haben sich mehr als 24 Personen pro 100'000 Einwohner angesteckt.

Die Redaktion von CH Media hat die Berechnung für die 26 Kantone mit den neuesten Corona-Zahlen gemacht. Das Resultat: Die Ampel steht in 23 von 26 Kantonen auf Rot. Nur in den Kantonen Glarus, Solothurn und Zürich steht sie auf Orange. Im gelben oder gar grünen Bereich liegt keiner der Kantone.

Nun stecken sich auch Alte wieder an

Der Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz und Gesundheitsdirektor von Basel, Lukas Engelberger, sagt: «Wir sind in einer kritischen Phase». Die Infektionen stiegen stark – und dies in allen Kantonen. Und er fügt an: