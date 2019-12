Viel Arbeit für die neue Bundespräsidentin: Sommaruga soll beim Rahmenabkommen die Kohlen aus dem Feuer holen

Angesichts des neuen Parlaments sprach Sommaruga gestern von einer «Aufbruchstimmung». Im EU-Dossier ist davon jedoch nichts zu spüren. Seit einem Jahr liegt ein Verhandlungsresultat für das Rahmenabkommen auf dem Tisch. Der Bundesrat hat bisher einzig festgestellt, dass es beim Lohnschutz und zwei weiteren Punkten Präzisierungsbedarf gibt.

Wie Sommaruga den gordischen Knoten zerschlagen will, liess sie gestern offen. Sie machte aber klar, dass sie auf die Sozialpartner Rücksicht nehmen will. In ihrer Rede appellierte sie dazu, über die Parteigrenzen hinweg zusammenzuarbeiten: So erhalte man «Lösungen, welche die Kantone, die Sozialpartner und natürlich das Volk überzeugen können».

Sommaruga soll Reihen schliessen

Derzeit arbeiten hinter den Kulissen drei Arbeitsgruppen an Lösungen. Im Vordergrund steht indes der Abstimmungskampf gegen die SVP-Begrenzungsinitiative, welche die Personenfreizügigkeit kündigen will. Bis zur Abstimmung im Mai dürfte es mit dem Rahmenabkommen kaum vorwärtsgehen. Allerdings wächst der Druck auf den Bundesrat, eine Lösung aufzugleisen, um am Tag der Abstimmung nicht mit leeren Händen dazustehen.