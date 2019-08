Der tragische Todesfall eines Zugchefs am Bahnhof Baden bewegt die SBB-Belegschaft auch mehr als eine Woche später. Der Kundenbegleiter wurde am 4. August in einer Türe des Interregio-Zuges Basel-Zürich eingeklemmt und konnte sich nicht mehr befreien.

Der Zug schleifte den 54-Jährigen mit; der Mann erlag seinen Verletzungen.